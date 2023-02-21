اتفرج- انت الان تتابع خبر منة فصالي تثير جنون الرجالة بأقصر فستان عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي خلال تواجدها في غرفتها، مرتدية فستان من اللون الأخضر القصير للغاية والمكشوف من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة، معلقة امممممم بفكر في مصيبه اكيد.

وعلق الكثير من الجمهور على الصور مثل سندريلا الشرق ورقم واحد ديما ومتالقه منه فضالي وبس وبس وبس وبس وبس.