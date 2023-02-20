عمر السعيد: هذا رأي عمرو دياب في مسلسل أزمة منتصف العمر

اتفرج- انت الان تتابع خبر عمر السعيد: هذا رأي عمرو دياب في مسلسل أزمة منتصف العمروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان عمر السعيد، عن رأي الفنان عمرو دياب، في دوره بأحدث مسلسلاته أزمة منتصف العمر، والذي يُعرض حاليًا على منصة شاهد.حيث كتب “السعيد” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “الهضبة بيشوف المسلسل وعاجبه أوي وقالي أنت مش بس تلميذي…أنت تلميذي الجامد.. خلص الكلام كده ولم بقى يا ابني الكهارب خلاص كدا شطبنا.. دا أسطورة نجاح الحمد لله”.

أبطال مسلسل أزمة منتصف العمر

مسلسل أزمة منتصف العمر بطولة كلًا من ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، رشدي الشامي، ركين سعد، سلوى محمد علي، وهو من إخراج كريم العدل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول رجل أعمال متزوج من امرأة تصغره بعشرين سنة، تقوم بتربية ابنته الوحيدة والتي تتزوج من طبيب أسنان يكبرها كثيرًا، ولكنه يقع في حب زوجة والدها وتنشأ بينهما علاقة غير شرعية، وتتوالى الأحداث.