اتفرج- انت الان تتابع خبر سعد لمجرد يحضر مع زوجته أولى جلسات محاكمته بتهمة الاغتصاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حضر اليوم الإثنين المطرب المغربي سعد لمجرد، أولى جلسات محاكمته في قضية الاغتصاب التي اتهمته بها فتاة فرنسية تدعى “لورا”، وذلك أمام إحدى المحاكم الفرنسية.وقد حرصت المغربية غيثة العلاكي على حضور جلسة المحاكمة رفقة زوجها لتدعيمه، وظهرت معه ممسكة بيده، بعد انتهاء الجلسة وخروجهما من مقر المحكمة.

سعد لمجرد وقضية الاغتصاب

يُذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد مهدد بالسجن في القضية التي بدأت وقائعها منذ 7 سنوات، عندما قدمت الفتاة الفرنسية لورا شكوى ضده، تتهمه فيها باغتصابها خلال تواجدهما في غرفته بأحد الفنادق الفرنسية، وذلك عام 2016.

وعلى خلفية تلك الشكوى تم احتجاز المطرب المغربي في 26 أكتوبر 2016 بأحد السجون الفرنسية، إلى أن تم إطلاق سراحه على ذمة القضية، وكان ذلك في أبريل 2017.

يُذكر أن الفتاة الفرنسية ليست الأولى التي تتهم المغني المغربي سعد لمجرد باغتصابها، فقد سبقتها فتاة فرنسية مغربية الأصل اتهمته بالاعتداء الجنسي والبدني عليها، وذلك في الدار البيضاء عام 2015.

وقبلها فتاة أخرى اتهمت سعد لمجرد عام 2010 بالاعتداء عليها داخل شقته في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.