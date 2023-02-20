اتفرج- انت الان تتابع خبر أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا.. عايزين 10 ملايين جنيه تعويض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت المحكمة الإقتصادية بالقاهرة ، اليوم الإثنين ، تأجيل قضية النزاع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا إلي يوم 19 مارس للفصل في النزاع القضائي بين الطرفين بعد أن طالبت الشركة بتعويض مبلغ مالي 10 مليون جنيه من شيرين عبد الوهاب .

تعود الأزمة مابين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا إلي عام 2019 بسبب عدم التزام شيرين عبد الوهاب ببنود العقد مع شركة روتانا ، وكان من بين نصوص العقد تقديم ألبومين مع الشركة على أن يضم الألبوم الواحد 9 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات من تنظيم الشركة.

وبنود العقد لم تلتزم بها شيرين عبد الوهاب ولم تقدم الألبومين كاملين كما تم تسريب بعض الأغاني في السوق الغنائي دون أن تمنح روتانا حقوق الملكية للأغاني ومنها أغنية” سيدنا القماص ” والتي لاقت نجاح كبير لشيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة قبل أزمتها مع حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب ترسل إنذار لشركة روتانا

بناء على طلب شيرين سيد محمد عبد الوهاب المعروفة فنيا بالفنانة شيرين عبد الوهاب أنذرت الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الكائن مقرها في دبي بعد أن أتهمت فيه شركة روتانا بإستغلال صوتها وتسريب أغانيها خاصة وأنها لم تكن على علم نهائيا بطرح الأغاني قبل أن تعلن عنها الشركة .