اتفرج- انت الان تتابع خبر تفاصيل ما حدث بين محمد رمضان وعامل الفندق.. اعرف حصل إيه؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بين الحين والأخر يخرج النجم محمد رمضان على جمهوره عبر موقع تبادل الصور ” انستجرام” ليشارك الجمهور عدة صور له مع مواطنين بسطاء وفي هذه المرة مع عامل أمن أمام فندق شهير بالقاهرة الكبرى .

محمد رمضان يعلق على فيديو له مع عامل أمن

وكتب محمد رمضان على الفيديو ” الدعوة الحلوة من الناس الطيبين ” ، وشارك محمد رمضان جمهوره فيديو لعامل الأمن وهو يدعوا له بالتوفيق والنجاح في حياته وعمله قائلا :” الله يسعدك ويزيدك وتسير نشوفك أكبر نجم في العالم كله مش الوطن العربي بس” ،وقابل محمد رمضان دعوات عامل الأمن قائلا :” الله يخليك كلك ذوق”

تعليقات الجمهور على فيديو محمد رمضان

وقوبل فيديو عامل الأمن مع النجم محمد رمضان بتعليقات إيجايبية له على إستقباله وحفاوته بعامل الأمن عندما طلب أن يتصور معه فيديو ،ومنها ” دعوة حلوة عشان انت متواضع ” ، ” برافو يانمبر وان ” ” يابختك بدعوة الرجل الطيب” وغيرها من التعليقات الإيجابية على الفيديو .

محمد رمضان وإيمان العاصي

وظهر محمد رمضان في فيديو أخر وهو على متن طائرته الخاصة بصحبة الفنانة إيمان العاصي أثناء ذهابه إلي المملكة العربية السعودية ، وكتب على الفيديو جعفر ودلال وهي أسماء الشخصيات التي يقدمها كل منهما في مسلسل العمدة .