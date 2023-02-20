ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد في فيديو كوميدي من كواليس مسلسل ضرب نار.. اتفرج

رياض - احمد صلاح - آثار الفيديو الكوميدي الذي جمع بين ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد، من كواليس مسلسل ضرب نار، موجة من الضحك على صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وخلال هذا التقرير شاهد الفيديو الكوميدي الذي أحدث ضجة على صفحات السوشيال ميديا.
ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد في فيديو كوميدي
وقالت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى«انستجرام»،مقطع فيديو لها برفقة الفنانة إيمان السيد: “كل حاجة ضدنا مش عارفة اعمل فيديو» لترد إيمان السيد «دا فلتر احنا مش محتاجين احنا قمرات من غير فلتر”.
أبطال مسلسل ضرب نار
يضم مسلسل ضرب نار، مجموعة من الفنانين وهم ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدى، وهدى الأتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود، وتيسير عبدالعزيز.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل اللي ملوش كبير، الذي عرض في رمضان 2021 بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، مصطفى سالم، بدرية طلبة، عايدة رياض وإيمان السيد ومن إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين.