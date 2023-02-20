اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد في فيديو كوميدي من كواليس مسلسل ضرب نار.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - آثار الفيديو الكوميدي الذي جمع بين ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد، من كواليس مسلسل ضرب نار، موجة من الضحك على صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، وخلال هذا التقرير شاهد الفيديو الكوميدي الذي أحدث ضجة على صفحات السوشيال ميديا.

ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد في فيديو كوميدي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو داخل السيارة برفقة الفنانة إيمان السيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى “انستجرام”، مقطع فيديو لها، وذلك خلال كواليس مسلسل ضرب نار، ويعتبر هذا المسلسل ثلث تعاون بينهما في عمل درامى الذي يجمع بين ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد، ومن بينها مسلسل «ونحب تانى ليه»، ومسلسل «اللي ملوش كبير»، وأخرها مسلسل «ضرب نار».