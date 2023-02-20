اتفرج - انت الان تتابع خبر بطريقة نارية .. الترك يشبّه وجه بطمة المثلث بعضو من جسده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال الحرب دائرة، بين المنتج البحريني محمد الترك، وطليقته الفنانة دنيا بطمة، من خلال تصريحاتهما غير المباشرة، او بالصور والفيديوهات التي ينشرانها عبر حساباتهما على موقع التواصل.

ومؤخرا، أطلت دنيا بطمة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه بوجه مثلث من الذقن، بعد عملية تجميل جديدة خضعت لها.

تعرضت بطمة لحملة هجوم وسخرية بسبب ادمانها لعمليات التجميل التي غيرت شكلها وملامحها بشكل كبير ومبالغ فيه.

وبدوره علق أيضا الترك عبر حسابه في انستغرام، بطريقة ساخرة ومهينة على شكل طليقته، ونشر صورة "كوع قدمه"، ورسم عليها بالقلم عينان وأنف وفك مشبها اياها بطريقة غير مباشرة، بذقن دنيا بطمة، وعلق قائلاً: “يخربيت الصمم، لبيه السعودية وأهل الرياض خلاص تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية" وختم تعليقه وجوه ضاحكة.