اتفرج- انت الان تتابع خبر هتبقى ليلة.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا بقطر في هذا الموعد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المطربة أنغام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موعد حفلها الغنائي المقبل والمقرر أن تحييه في دولة قطر بالخيمة العربية في “كتارا”، يوم الجمعة الموافق 24 فبراير الحالي.حيث نشرت أنغام من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الملصق الدعائي للحفل، وأرفقت معه التعليق التالي: “ميعادنا في قطر يوم ٢٤ فبراير”.

وقد تفاعل المتابعون مع إعلان الحفل، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (ياليتني في قطر