اتفرج- انت الان تتابع خبر تامر حسني يعلق على انسحاب مي عمر من فيلمه “تاج” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان تامر حسني، على التعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على انسحاب الفنانة مي عمر من فيلمه السينمائي الجديد “تاج”.حيث كتب “تامر” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: “هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش.. وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة”.وكانت الفنانة مي عمر قد أعلنت من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” انسحابها من فيلم “تاج”، إذ كتبت: “للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبًا، وكل تمنياتي لـ تامر ولـ أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق”

هنتقابل في احلى عمل ان شاء الله يا ميوش

و ربنا يوفقك في كل شغلك و تكسري الدنيا كالعاده 💪💪 https://t.co/djQICbSDjK — Tamer Hosny (@tamerhosny) February 19, 2023

هنا الزاهد تعتذر عن فيلم تامر حسني الجديد

ولم تكن الفنانة مي عمر هي الأولى التي اعتذرت عن مشاركة الفنان تامر حسني بطولة فيلمه الجديد “تاج”، إذ سبقتها الفنانة هنا الزاهد.

حيث أعلنت هنا الزاهد انسحابها قائلة: ” تامر حسني صاحبي جدا وحصل ظروف مكنتش هعرف أصور معاهم عشان الوقت، وهما كانوا هيصوروا الأسبوع اللي جاي، أنا كنت محتاجة وقت كتير عشان أقدر أصور معاهم، فمش هعرف وعشان كدا اعتذرت”.