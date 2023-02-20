اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد انتقادات أزمة منتصف العمر.. كريم فهمي: أتمنى إن الحقد والغل يكون ليهم ريحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق الفنان كريم فهمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الانتقادات الحادة الموجهة لمسلسله الأخير أزمة منتصف العمر.حيث كتب “فهمي” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: “أمنياتي في ٢٠٢٣ إن الغل والحقد والغيرة يبقى ليهم ريحة بتطلع من جسم الإنسان، وده انتوا هتتفاجئوا بكمية شياطين متملكين حوالينا (بس أنا عارفهم مش هتفاجئ)”.

ويتعرض مسلسل أزمة منتصف العمر لانتقادات حادة، بسبب مشاهده التي وصفها الكثير من المشاهدون بأنها لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع المصري.

أبطال مسلسل أزمة منتصف العمر

مسلسل أزمة منتصف العمر بطولة كلًا من ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، رشدي الشامي، ركين سعد، سلوى محمد علي، وهو من إخراج كريم العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول ربة منزل تزوجت من رجل يكبرها بعشرين عامًا، وربت ابنته التي أصبحت شابة وتزوجت هي الأخرى، ولكن مع الوقت يقع زوج الابنة في حب مرات الأب، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

ويتعرض مسلسل أزمة منتصف العمر لانتقادات حادة، بسبب مشاهده التي وصفها الكثير من المشاهدون بأنها لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع المصري.