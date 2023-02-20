وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها الأوزباكستاني لبحث سُبل التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 05:34 مساءً - التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، نزاربيكوف أحمدوفيتش وزير الثقافة والسياحة بدولة أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية .

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بنظيرها الأوزبكستاني، وأكدت على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتي تحرص وزارة الثقافة المصرية على توطيدها من خلال عقد اتفاقية تعاون وتبادل ثقافي بين البلدين لإقامة عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

ودعت، الدكتورة نيفين الكيلاني، الجانب الأوزبكستاني للمشاركة في المهرجانات والفعاليات الفنية والموسيقية التي تنظمها وزارة الثقافة بمصر.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والسياحة الأوزباكستاني، أن الشعب الأوزباكي يهتم بالتراث والثقافة المصرية، ويولي اهتمامًا خاصًا بالفنون والموسيقى، ولفت إلى ضرورة وجود تعاون مؤسسي في مجالات التدريب والتعليم لفنون العزف والموسيقي والبالية.

ووجه أحمدوفيتش الدعوة للجانب المصري، للمشاركة بالدورة المقبلة من مهرجان" بخاري" الفني والذي يقام بأوزبكستان مايو المقبل.

يأتي اللقاء في إطار الزيارة الأولى التي يقوم بها شوكت ميرضيائيف، رئيس دولة أوزبكستان لمصر، برفقة وفد رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.