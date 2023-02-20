اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين عز قبل عمليات التجميل والفيلر والبوتوكس.. فرق كبير وصدمة لمحبيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الإعلامي ياسمين عز على مؤشر بحث جوجل في الساعات الأخيرة الفائتة، وهذا بعدما تحدثت بالكثير من التصريحات التي أثارت الجدل الكبير حول علاقة المرأة بالرجل، حيث انها من اكثر الأشياء التي انتشر مؤخراً لها.

ياسمين عز قبل عمليات التجميل والفيلر والبوتوكس

ونشر العديد من رواد السوشيال ميديا الكثير من الصور للإعلامية ياسمين عز، وذلك قبل خضوعها إلى عمليات تجميل وفيلر وبوتوكس قبل الشهرة، وجاء التغير الكبير في ملامحها بمثابة صدمة لكل متابعيها، وزعم البعض أنها حصلت عند مين البوتوكس والفيلر، ونتج عن هذا تغير شكلها وملامحها.