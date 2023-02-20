شاهد.. سعد لمجرد يصل مقر أولى جلسات محاكمته بتهمة الاعتداء على فتاة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 02:25 مساءً - وصل المغني المغربي سعد لمجرد منذ قليل، إلى المحكمة في العاصمة الفرنسية باريس، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة الاعتداء "اغتصاب" فتاة شابة في أحد الفنادق عام 2016.

وتأثرت مسيرة سعد لمجرد الفنية ، خلال الفترة الماضية بسبب هذه المزاعم، التي طالته ودخل على إثرها إلى الحبس فترة طويلة، حتى تمكن من تجاوز الأزمة، وعاد لعمله في مجال الغناء بشكل طبيعي.

سعد لمجرد الذي يبلغ من العمر 37 عاما، كان يحظى بشعبية كبيرة في المغرب والدول العربية، ولكنه الآن في أزمة بعد انطلاق جلسات محاكمته التي تستمر على مدار 5 أيام.

وتعود القصة إلى شهر أكتوبر 2016، حينما اتهم محامي فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وأكد المحامي أن موكلته ستواجه سعد لمجرد في جلسة الاستماع ضمن المحاكمة، فيما يتولى الدفاع عن المغني المغربي فريق محاميين تونسي، في الوقت الذي يواجه فيه عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما حال إدانته.