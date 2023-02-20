انت الان تتابع خبر تعليق صادم من زوج نانسي عجرم على جسدها وهي ترد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص فادي الهاشم، على التواجد في حفل زوجته الفنانة نانسي عجرم، الذي أحيته في بيروت، بمناسبة عيد الحب.

وكانت اجواء الحفل رائعة وممتلئة بالحب بين الثنائي، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر فيه فادي الهاشم وهو يجلس وسط الحضور برفقة أصدقائه، ويتحدث عن عدم تناول نانسي عجرم الكثير من الطعام قائلا: "نانسي ضعفانة كتير لازم تأكل شوي".

لترد حينها عجرم على كلام زوجها من خلال مقطع من أغنية "حبك سفاح"، قالت فيه: "علشانك ممكن أعيش أسبوع مبأكلش ولا أشرب".

وتفاعل الجمهور والمتابعون مع الفيديو، وأكد البعض انها نجمة ويجب ان تحافظ علي وزنها، بينما سخر البعض من كلامه.

وعلى صعيد آخر، وجهت نانسي بعض الأغاني لزوجها طوال الحفل، وتغزلت به ووقفت أمامه أثناء تاديتها للغناء وتفاعلت معه بالضحك والمزاح، وظهر الحب بينهما بشكل واضح.

الجدير بالذكر، أن الحفل الذي أحيته نانسي عجرم في بيروت، بالتزامن مع عيد الحب، خصص جزءاً من عائده المادي لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.