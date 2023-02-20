اتفرج- انت الان تتابع خبر أخر تفاصيل الحالة الصحية للفنان شادي زيدان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح نقيب الفنانين في سوريا، محسن غازي عن أخر تفاصيل الحالة الصحية للفنان السوري شادي زيدان، بعد تعرّض الاخير لوعكة صحية خلال تصوير مشاهد أحد أعماله الدرامية الخاصة بشهر رمضان.



محسن غازي قال أنّ شادي زيدان أصيب بنزيف دماغي تسبّب في توقّف معظم أجهزة الجسم، مضيفا: "حالته ليست مطمئنة وبين يدي الله".



وطلب نقيب الفنانين من الجمهور الدعاء له للخروج من هذه الأزمة الصحية بخير، لافتا الى أنّه يتابع حالته بصورة مستمرّة، ويتواجد معه يومياً بالمستشفى للاطمئنان عليه ومعرفة آخر تطوّرات حالته الصحية.



هذا وكان نُقل شادي زيدان إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم وضعه بغرفة الرعاية المركزة، ما أثار قلق محبيه وزملائه بالوسط الفني.