اتفرج- انت الان تتابع خبر بيومي فؤاد ومحمد ثروت يكشفان تفاصيل فيلم (اتنين للإيجار) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ عرض الفيلم الكوميدي المصري اتنين للإيجار في دور السينما السعودية منذ نهاية يناير الماضي، حيث لاقى نجاحاً باهراً في أجواء غامرة بالسعادة.



وكشف الفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت عن قصة العمل حيث بدايةً يكشف محمد ثروت، مؤدي دور صفيحة، عن تفاصيل القصة، ويقول: "هي قصة جميلة سعدت أثناء عرضها عليَّ، وهي تتمثل في اثنين من الأصدقاء لم يجدا عملاً فيحاولان تأجير نفسيهما للناس ليعطوهما المال مقابل خدمات، ويتعرضان لمواقف كوميدية كثيرة يحاولان الخروج منها، وفي النهاية ينجحان في تنفيذ عمل".



وعن أصعب مشهد في الفيلم قال محمد ثروت: "كان أني جلست في المسبح لساعتين، وذلك لتصوير مشهد مع الفنان بيومي فؤاد تطلّب ذلك".



يتحدث الفنان بيومي فؤاد، مؤدي دور حمادة، عن تفاصيل تصويره، ويقول: "الفيلم لم يستغرق وقتاً طويلاً في التصوير، بل كانت فترة بسيطة، صورنا خلالها الفيلم كاملاً من بدايته إلى نهايته، ومنه جزء تصوير كبير في الغردقة يشكل ٤ أسابيع تقريباً من العمل".



ويقول: "قد استمتعت بتصويره كثيراً، ولا سيما لاندماجي مع الممثلين؛ إذ إن بيني وبينهم كيمياء عالية، وقد تم اختيارهم بدقة".



كما يتحدث عن مشاعره تجاه الجمهور السعودي الذي يرى العمل ويقول: أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور دوماً، ولا سيما في السعودية بين الأشقاء السعوديين الذين أشعر بينهم بسعادة غامرة وكأنني في بلدي وبين أهلي، وقد لمست ذلك في مسرحياتي المباشرة.



ويذكر أن الفنان بيومي فؤاد أنه سيشارك في مسلسل الكبير أوي، والجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، في رمضان 2023، أما محمد ثروت فقد بين أنه يصور مسلسل الحمد لله على السلامة، برفقة الفنانة يسرا، إلى جانب الجزء الرابع من مسلسل اللعبة.