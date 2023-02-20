اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين صبري تنشر صور مثيرة لها من داخل الطايرة بتاعتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال تواجدها داخل الطائرة الخاصة بها، مرتدية ملابس من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الأذرع وهي في حضن دبدوب أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها، مما أثار إعجاب جمهورها

وعلق الكثير من جمهورها على الصور مثل كل صورك ف الطياره مبتقعديش ف بيتكم خالص- القمر بتاعنا.