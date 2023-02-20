اتفرج- انت الان تتابع خبر درة نايمة في حضن هذا الرجل بالأسود الجرئ.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال تواجدها في داخل الأسانسير مرتدية ملابس شتوية وفوقها جاكت جلد من اللون الأسود وهي في حضن زوجها ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام القليل من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها..

وشارك الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي عرض خلال الفترة الماضية عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.