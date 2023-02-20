اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سبب الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها.. نكشفه لأول مرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام رواد كل مواقع التواصل الاجتماعي بشن حملة هجوم عنيفة على البلوجر مي إبراهيم وزوجها، وهي من أكثر الأشياء التي لفتت أنظار الجميع مؤخراً، وبدء الجميع يبحثون عن السبب وراء هذا الهجوم العنيف.

سبب الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها

وجاء السبب وراء هجوم البلوجر مي إبراهيم وزوجها بعدما انتشرت لهم العديد من الصور في الحرم المكي، وقد ظهر فيها التفاصيل الخاصة بصورة البلوجر مي إبراهيم وزوجها غريبة كثيراً وكأنها فوتوشوب.

مي إبراهيم وزوجها في الحرم المكي

وقامت البلوجر مي إبراهيم وزوجها بنشر صورة لهم قبل 4 أيام في الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، وهذا خلال أدائهم مناسك العمرة، والمنشور الذي نشرته مي عمر من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكتبت “اللهم تقبل” ووجهت الشكر الكبير إلى إحدى الشركات السياحية على استضافتها لهم.