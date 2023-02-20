شاهد.. مصطفي قمر يحتفل بتخرج ابنه تيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 09:29 صباحاً - احتفل الفنان مصطفي قمر، بتخرج ابنه تيام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر صورًا برفقه ابنه، وعلق كاتبًا: “مبروك يا تيمو يا حبيب قلبي علي التخرج اللحظة دي من اجمل لحظات حياتي وفرحتك ونجاحك عندي لا تساويهم كنوز الدنيا كلها مبروك يا نجم”.

وأعرب الفنان مصطفى قمر عن سعادته البالغة بتعاونه مع الفنان محمد نور فى فيلمه الجديد الحب بتفاصيله والذي يظهر فيه كضيف شرف، بالإضافة إلى تقديمه أغنية دويتو مع نور ضمن أحداث الفيلم.