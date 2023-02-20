أمل دنقل ..الشاعر الجنوبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 09:29 صباحاً - ولد أمل دنقل عام 1940 بقرية القلعة، مركز قفط ، وتوفي 21 مايو عام 1983م عن عمر ناهز 43 سنة.

كان والد أمل دنقل عالماً من علماء الأزهر الشريف، ما أثر في شخصيته وقصائده بشكل واضح، كما سمي أمل دنقل بهذا الاسم، لانه ولد بنفس السنة التي حصل فيها والده على إجازة العالمية فسماه باسم أمل تيمنا بالنجاح الذي حققه.

ورث أمل دنقل عن والده موهبة الشعر، فقد كان يكتب الشعر العمودي، وأيضاً كان يمتلك مكتبة ضخمة تضم كتب الفقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العربي مما أثر كثيراً فيه وساهم في تكوين اللبنة الأولى لهذا الأديب، فقد أمل دنقل والده وهو في العاشرة من عمره مما أثر عليه كثيراً واكسبه مسحة من الحزن ظهرت في أشعاره.

ذهب أمل إلى القاهرة، بعد أن أنهى دراسته الثانوية في قنا، وفي القاهرة التحق بكلية الآداب، لكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأول، لكي يعمل موظفاً بمحكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ثم بعد ذلك موظفاً في منظمة التضامن الأفروآسيوي، ولكنه كان دائماً ما يترك العمل، وينصرف إلى كتابة الشعر.

استوحى أمل دنقل قصائده، من رموز التراث العربي . عبر أمل دنقل عن مصر وصعيدها وأهلها في قصيدته "الجنوبي" في آخر مجموعة شعرية له "أوراق الغرفة 8"، حيث عرف القارئ العربي شعره من خلال ديوانه الأول "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" الصادر عام 1969 .

صدرت له ست مجموعات شعرية هي: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، 1969، تعليق على ما حدث، 1971، مقتل القمر، 1974، العهد الآتي، 1975، أقوال جديدة عن حرب بسوس، 1983، أوراق الغرفة 8، 1983.

أصيب امل دنقل بالسرطان، وعانى منه لمدة تقرب من ثلاث سنوات وتتضح معاناته مع المرض في مجموعته "أوراق الغرفة 8" وهو رقم غرفته في المعهد القومي للأورام والذي قضى فيه ما يقارب الأربع سنوات، وقد عبرت قصيدته السرير عن آخر لحظاته ومعاناته، وهناك أيضاً قصيدته "ضد من" التي تتناول هذا الجانب، والجدير بالذكر أن آخر قصيدة كتبها دنقل هي "الجنوبي".