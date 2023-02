نجوم هوليوود يتألقون على السجادة الحمراء للحفل العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 09:29 مساءً - شهدت السجادة الحمراء، لحفل توزيع الجوائز البريطاني، مشاركة عدد كبير من نجوم هوليوود، من أبرزهم الفنان العالمي المصري الأصل رامي مالك،،الممثلة الشابة آنا دي أرماس، والممثل أوستن باتلر، وريج جان بايج، وفيولا ديفيس، وكيت بلانشيت، وأنجيلا باسيت وغيرهم.

وانتهت منذ قليل فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام لعام 2023، الذي يقام في قاعة رويال فيستيفال بلندن، التي تعد أحد أكبر الجوائز في عالم السينما، ويقدم حفل البافتا، الممثل ريتشارد إي جرانت.

وكانت الممثلة القديرة، جيمي لي كريتوس، وأريانا ديبوز، وفرانكي سانفورد أول الحاضرين علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا.

وأعلنت الأكاديمية البريطانية للأفلام، عن أسماء المرشحين لنيل جوائز الحفل، وتصدر فيلم نتفليكس All Quiet on the Western Front القائمة بـ 14 ترشيحًا، فيما حصل فيلم The Banshees of Inisherin، علي ١٠ ترشيحات، بين بينها، أفضل ممثل لكولين فاريل وأفضل ممثل مساعد لكلا من كيري كوندون، بريندان غليسون، باري كيوجان، كما حصل فيلم Everything Everywhere All At Once، علي ١٠ ترشيحات أيضا لجوائز الحفل.

وتشهد فئة أفضل ممثل منافسة قوية، بين كلا من الممثل بريندان فريزر عن فيلم The Whale، والممثل الشاب أوستن بتلر عن فيلم السيرة الذاتية Elvis، وكولين فاريل عن فيلم The Banshees of Inisherin.

فيما انحصرت توقعات الفوز بجائزة أفضل ممثلة بين، كيت بلانشيت، أوميشيل يوه.

ويتنافس كلا من، إيمي لو وود، وداريل ماكورماك، وإيما ماكي، ونعومي آكي، وشيلا أتيم، علي الفوز بجائزة النجم الصاعد - EE Rising Star، وهي الجائزة الوحيدة التي تحسم عبر تصوت الجمهور البريطاني، وفازت بها العام الماضي الممثلة السمراء لاشانا لينش.

ويعتلي مسرح حفل البافتا، عدد كبير من نجوم هوليوود، للمشاركة كمقدمين لجوائز الحفل، من آبرزهم آنا تايلور جوي، وأريانا ديبوز، وبريان كوكس،و كاثرين زيتا جونز، وسينثيا إريفو، ودييجو لونا، ويوجين ليفي، وجيري هاليويل هورنر، وهايلي أتويل، وهويون، جيمي دورنان، وجيمي لي كورتيس، وجيمي أكينجبولا، وجودي تورنر سميث، وجوليان مور، وليلي جيمس، ومارتن فريمان، وماثيو مودين، وبابا إيسيدو، ورامي مالك.

وأعلن حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، أن الممثلة الأسطورة هيلين ميريل ستقود تكريمًا خاصًا للملكة الراحلة إليزابيث، خلال الحفل.

وفازت هيلين ميرين بجائزتي البافتا والأوسكار لتجسيدها دور الملكة إليزابيث في فيلم The Queen لعام 2006، وفي 2014، كما أعادت تجسيد دورها في مسرحية ببرودواي The Audience عام 2003.

وكانت هيلين ميرين، أشادت بالملكة إليزابيث، في خطاب فوزها بالأوسكار، وذلك لحفاظها على كرامتها وإحساسها بالواجب طوال فترة حكمها، قائلة: "لقد غُرست قدماها بقوة على الأرض، قبعتها على رأسها، حقيبة يدها على ذراعها، ونجحت في تحمل العديد من العواصف، إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لها، فأنا بالتأكيد لن أكون هنا".

وجائزة البافتا أو جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، هي جائزة سنوية تستضيفها الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون لتكريم أفضل المساهمات البريطانية والدولية خلال العام.

وتأسست الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في 16 أبريل 1947، عندما اجتمعت مجموعة من أبرز الأسماء في صناعة الإنتاج السينمائي البريطانية، في غرفة في فندق هايد بارك، حيث كان هدف الجائزة الأساسي، تكريم أولئك الذين ساهموا في أعمال إبداعية بارزة من أجل النهوض بالفيلم البريطاني.

وأقيم حفل توزيع جوائز البافتا، الأول في عام 1949، وبث الحفل لأول مرة على قناة BBC في عام 1956.