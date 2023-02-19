اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين عز: لو قاعدة جنب جوزك ماتتنفسيش وهو بيتنفس (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استمرت المذيعة ياسمين عز، في تقديم نصائحها للسيدات المتزوجات، وشرح قواعد فيما يخص تعاملهن مع أزواجهن.وقالت ياسمين عز خلال حلقة برنامج “كلام الناس”:”لو انتِ قاعدة جنب جوزك ماتتنفسيش وهو بيتنفس، عيب يا مدام تتنفسي وجوزك بيتنفس في نفس الوقت، ننظم النفس والحركة مع بعض، مش معنى كلامي تكتمي نفسك وتموتي مكتومة”.

وتابعت: “أقصد لما يكون متعصب ومتنرفز وصوت نفسه عالي من العصبية وبينهج، ماتتنفسيش انتِ كمان وتنفخي بصوت عالي جنبه، لأن ده هيزود شحنة السلبية والنكد والكهرباء ما بينكم وهتقوم خناقة”.

ياسمين عز: ماينفعش تروحي الحمام من غير ما تستأذني جوزك

واستطردت: “انتِ نظمي نفسك وسيبي جوزك يطلع كل تنهيده وهيهدأ لوحده، حاجة كمان لو انتم قاعدين مع بعض في البيت بتتسامروا، ماينفعش فجأة تقومي في نص كلامه وتمشي بدون استئذان تروحي الحمام، الحمام مش أهم منه يا مدام”.

وأكملت: “ممكن بلطف تستنيه لما يخلص كلامه، ويقوم هو الأول وبعدين تقومي وراه، أو لو انت مستعجلة تقولي بلطف من غير ما تقطعي كلامه حبيبي هروح أعمل حاجة، أو هروح أغسل إيدي عشان حاسة إنها محتاجة تتعطر شوية”.