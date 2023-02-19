اتفرج- انت الان تتابع خبر محمد الشقنقيري عن رحيل ذكري: حبت تخرب حياتي بالكذب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان محمد الشقنقيري، على التعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حكم المحكمة في قضيته ضد الموديل رحيل ذكري والتي أدعت زواجه منها عرفيًا.حيث نشر “الشقنقيري” من خلال حسابه على موقع “فيس بوك” حكم المحكمة، وأرفق معه التعليق التالي: “أنا مرضتش أتكلم في المشكلة اللي حصلت اللي بعد ما القضاء يقول كلمته ..و حقيقي شيء مؤسف جدا انك تضطر انك تاخد رد فعل عنيف كده مع أي حد خصوصا لو واحدة ست في قضية زي دي بس كمية الكدب والأفلام اللي اتعملت كانت اكتر من أنها أسيبها من غير ما أخد رد فعل قانوني”.

وتابع: “أنا التزمت الصمت تماما و لجات اللي القضاء و رفعت قضية من شهر ٦ اللي فات و بعد تحريات النيابة و الادلة الي قدمتها و اللي بتثبت كذب ادعاء المتهمة تم تحوليها للقضاء و تم الحكم عليها و تم إثبات إن كل الكلام الي قامت المتهمة بنشره هو كذب و تلفيق“.

واستطرد: “والسادة الصحفيين اللي بيكلموني عشان يعرفوا اللي أنا قدمته في النيابة أنا بعتذر جدا لان السوشيال ميديا مش المكان اللي الواحد بياخد حقه فيه و التصريح الوحيد اللي عندي قلته أن أنا كنت راجل مطلق و اعزب و لن أخوض في عرض أي شخص ظهر معي أثناء فتره طلاقي، لكني لم أتزوج أي امرأة ولا رسمي ولا عرفي و لا حتي شفوي في حياتي إلا زوجتي”.

وأكمل: “ أنا ورافع ٤ قضايا دي لسة أول قضية و هي إثبات كذب كل ما تم نشره علي السوشيال ميديا و اثبات التشهير و لسه المتهمة ستواجه ٣ تهم أخرى و ٣ قضايا أخرى وهم الابتزاز والسب والقصف والتعويض، وحاليا مطلوب القبض علي المتهمة من جهة تنفيذ الأحكام، لان مافيش حد بيقول انه متجوز بشوية صور ، و طبعا ده غير تضارب أقوال المتهمة أنها حكت حوالي ١٠٠ قصة مختلفة مرة قالت عرفي و مرة رسمي و مرة قدام مأذون و مرة قدام محامي و كل ده من غير أي إثبات بس كلام مرسل و طبعا الأكاذيب دي متسجلة في تحريات النيابة“.

محمد الشقنقيري: لا صورت حد ولا فضحته

وأوضح: “اللي بيجوز لازم يكون في عقد أو أي ورقة رسمي لكن حد خرج مع حد كام مرة ده مش جواز، أنا مغلطش في حق حد و لا صورت حد و فضحته و لا شتمت حد و لا حتي خرجت مع حد غصبا عنه … و طبيعي جدا و حقي إني أبعد عن أي حد لقيته مش مريح، و إذا كان في طرف حب يخرب حياتي بشوية كذب لما عرف إن أنا و مراتي رجعنا لبعض فدي مشكلته هو“.

واختتم: “ وأخيرا أنا بعتذر للناس اللي اتضايقوا وبشكر كل الناس المحترمة اللي استنوا لحد ظهور الحكم عشان يتكلموا في الموضوع و أخيرا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو منصة أو جريدة تنشر أي أخبار متعلقة بهذا الموضوع دون أي دليل قضائي أو دون الرجوع إلى، و أظن أن بعد حكم المحكمة مافيش كلام تاني“.