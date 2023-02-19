اتفرج- انت الان تتابع خبر وفاة فنانة وإذاعية قديرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخبر هز الوسط الفني، توفيت اليوم الأحد، الفنانة التونسية والإذاعية ريم الحمروني، بعد تعرضها لوعكة صحية حادة.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية، الفنانة الراحلة عبر موقعها الرسمي على فيسبوك، وتمنت لها الرحمة والمغفرة، كما نعاها كبير من الفنانين ورواد مواقع التواصل.

ريم الحمروني فنانة ومذيعة براديو "ديوان إف إم"، في الأربعينيات من عمرها، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والمسلسلات الهزلية، أبرزها مسرحية الشقف، نوار الملح، االنهاية، الجوهرة والأسد، وغيرها من الأعمال.

وفي السينما، شاركت في فيلم تالة مون أمور، صندوق عجب، البوم، وغيرها.

وفي الأعمال الدرامية والمسلسلات الهزلية شاركت الحمروني في سلسلة الحجامة، طوق، كما وشاركت في مجموعة من البرامج كمعلقة أو مذيعة في موزاييك أف أم، اكسبرس أف أم، شمس أف أم، وغيرها.