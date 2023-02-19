اتفرج- انت الان تتابع خبر آمال ماهر تتألق بالأسود في عيد ميلادها.. ومتابعون: ملكة الطرب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة آمال ماهر، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها، وذلك ضمن احتفالها بعيد ميلادها.حيث نشرت “آمال” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور لها ضمن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا مجسم باللون الأسود، وانتعلت حذاء بوت بنفس لون الفستان، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “أشكر كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد وأتمنى أن يستمر الحب بيننا، أحبكم جميعا”.

وقد تفاعل متابعو آمال ماهر مع تلك الصور، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (يا اجمل واحدة ربنا عطاها اجمل صوت فالعالم كله)، (قمر وكلاس وبنت ناس)، (عيد ميلاد سعيد يا أحلى صوت فمصر)، (ملكة الطرب)، (ياجمالك وحشتينا يا امال ❤️ الله يحفظك يارب).

حفل آمال ماهر

يُذكر أن الفنانة آمال ماهر، كانت قد أحيت حفلًا غنائيًا في شهر أغسطس الماضي في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد غياب سنوات.

وقد شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدمت آمال ماهر خلاله مجموعة من أجمل أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشدة.