اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني.. فاجعة لمحبيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفيت منذ قليل الممثلة التونسية ريم الحمروني، نتيجة إصابتها بأزمة صحية مفاجئة، ووصفة الجميع بأنه فاجعة قوية ضرب الوسط الفني التونسي، كما نعتها وزارة الثقافة التونسية في بيان رسمي.

وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني

رحلت عن عالمنا مساء اليوم، الفنانة التونسية ريم الحمروني، مساء اليوم، وهي تعتبر ممثلة مسرحية وإعلامية، وقامت بالمشاركة في العديد من الأعمال للسينما والتلفزيون، وأيضاً عملت في إذاعات تونسية منها “موازييك”.