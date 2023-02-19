مرض ميار الببلاوي يصدر الترند.. “أنا بموت جسمي بيتكسر”

كتبت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، قائله: “أنا تعبانة أوى بموت من الكحة وتكسير فى جسمى وصداع وسخونية.. الحمد لله طبعا.. بس دعواتكم بالشفا علشان ورايا شغل كتير ومش بحب أعطل حد يا رب.. أنت الشافى المعافى.. أسألك الشفاء الذى لا يغادر سقما ولك الحمد”.

ميار الببلاوي تتصدر الترند

دائما ما تتصدر الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، قائمة الترند، واتهام الجمهور لها بأنها تسعى لتصدر التريند.

كتبت عبر صفحتها على فيسبوك: “وبالنسبة للتريند اللى أنا عاوزة أركبه.. حد الله إنى أركب التريند بشتيمة الناس ليا.. وعلشان أأكد لكم أنا محولة موبايلى ومبردش على أى صحفى.. أنا نفسيتى تعبت وجالى اكتئاب وابنى مضايق جدًا.. وأختى.. كده كفاية.. وبالنسبة لأنى بعمل كده علشان أنا اتنسيت وعندى حب للظهور قولوا اللى يعجبكم أنا ناجحة فى برنامجى ولله الحمد وراضية بيه ولو جالى شغل فدا رزق أشكر عليه ربنا مجاليش مش هلجأ للطرق الرخيصة دى علشان أشتغل.. وبالنسبة للميكاب والرموش والضوافر حاضر هشيلهم.. علشان أبقى كده واجهة للحجاب.. دا كل اللى عندى وأفوض أمرى إلى الله.. إن الله بصير بالعباد”.

وأما عن انتشار فيديو جرئ لها من أحدى أفلامها، كتبت ميار الببلاوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا مش هدافع عن نفسى ومش هقول إنى صح.. بس ربنا شاهد إنى بتكلم بعفوية ومبعرفش أتخابث ولا قصدى أى إساءة لأى حد من زملائى اللى بحبهم وبقدرهم وبعتز بأى عمل شاركتهم فيه طوال السنين اللى فاتت.. وأنا لا عاوزه أجيب سيرة الفيلم ولا المشهد.. ولا يشرفنى.. ونفسى أنسى والناس تنسى بس معرفش ليه بعد 25 سنة بينبشوا في الماضى.. في فنانات عاملين مئات الأفلام وفيها مشاهد نسأل الله المغفرة.. اشمعنى ميار اللى لازم تترِجم وتتبهدل وكل اللى عاوز يعمل شو يبقى عليا.. أنا برفض كل يوم مقابلات فى برامج لكن مروه صبري اخت زميلتى عبير.. وبحبهم هما الاثنين غير كده أنا حرّمت أى مقابلة غير لما اعرف طبيعة الاسئلة وهركز فى كل كلمة ومش هذكر أسماء ولا مواقف بس الصحفيين واليوتيوبرز يرحمونى من العناوين اللى ملهاش علاقة بالكلام اللى جوه الفيديو”.