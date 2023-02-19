اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. إليسا تثير أزمة في الكويت بسبب فساتنها المكشوف والان مع التفاصيل

سعر فستان إليسا المثير للجدل:

رياض - احمد صلاح - أعد برنامج “et بالعربى” تقريراً خلال الساعات القليلة الماضية حول أزمة الفنانة اللبنانية إليسا بعد حفلها الذى أقيم فى الكويت ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير”.وأوضح التقرير المصور أن فستان الفنانة إليسا، متعدد الأوان المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والأكتاف أمام من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه حيث اعترضت السلطات الرقابية على ملابسها بسبب جراءتها.

وبلغ سعر فستان الفنانة إليسا، على موقع إيلي صعب، 4 آلاف و300 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 130 ألف جنيه مصري