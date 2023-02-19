اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج كيف أصحبت “سو” بطلة مسلسل الكبير أوي: قمر 14 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت ليلى عدنان بطلة مسلسل الكبير أوي، والتي تقمصت دور سو والتي عرفت بـ”ارخم طفلة” صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور اسنتجرام.وظهرت بطلة مسلسل الكبير أوي، خلال تواجدها في احدي أماكن السهر في مصر، مرتدية فستان لامع من الأسود الشفاف حيث اختلفت ملامحها تماماً، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلق الجمهور على الصورة مثل فيكي شبه من الفنانة فايزة كمال الله يرحمها- هما الحور العين بيعملوا ايه هنا.