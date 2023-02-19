اتفرج- انت الان تتابع خبر بيكيه يستفز شاكيرا ويظهر بوضعيات نارية مع حبيبته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال المغنية الكولومبية شاكيرا، وشريكها السابق جيرارد بيكيه، يحصدا اهتمام الجمهور والمتابعين، وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي رافقتهما كالخيانة وقضايا حضانة الأطفال، وأغاني شاكيرا التي وجهت فيها اساءة مباشرة له، واستفزازها لوالدته وظهور بيكيه المتكرر مع حبيبته الجديدة، وغيرها من التفاصيل التي أغرت الكاميرات لتترصدهما بشكل مستمر.

ومؤخرا، انتشر على مواقع التواصل، مقطع فيديو ظهر فيه بيكيه وهو يجلس مع حبيبته الجديدة، كلارا شيا، في مكان عام، ويتبادلان القبلات الحارة، دون اكتراث لافتضاح هذه العلاقة، الأمر الذي جعل البعض يعتبره استفزاز متعمد لشاكيرا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها بيكيه حبه لكلارا، صاحبة ال23 عاماً، حيث ظهر في أكثر من مناسبة وهو يقبلها، ويلتقط الصور معها بوضعيات رومانسية.

يذكر ان شاكيرا قد لفتت الأنظار مؤخرا بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في انستغرام، يوم عيد الحب، ظهرت فيه وهي تمسح أرضية المنزل وتردد كلمات أغنية "Kill Bill" للنجمة الأميركية SZA، والتي تقول كلماتها انها ستقتل شريكها السابق وحبيبته الجديدة، ما اعتبره الكثير من المتابعين كلام موجه لبيكيه الذي خانها مع فتاة صغيرة في العمر.