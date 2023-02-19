اتفرج- انت الان تتابع خبر الممثل الأمريكي كايل جاكوبس ينهي حياته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم الفنان الأمريكي الشهير كايل جاكوبس على أنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه عن عمر يناهز 42 عاما بمنزل الزوجية فى غرفة نومه.



وقالت زوجة كايل جاكوبس الفنانة الشهيرة كيلى بيكلر أنها كانت نائمة فى المنزل واستيقظت قبل وقت قصير من الحادث.



وأضافت، أنها كانت تبحث عن كايل جاكوبس حتى وجدته فى غرفة النوم العلوية من المنزل ولم يرد عليها وهو ما تسبب فى حالة من الذعر لها.



وتزوج كايل جاكوبس من كيلى بيكلر فى 2011 بعد ان انفصلا منذ فترة وقدما سويا فيلم “I Love Kellie Pickler ” والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى السينما الأمريكية.