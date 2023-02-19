اتفرج- انت الان تتابع خبر اليسا في الكويت متخفية .. وحارسها الشخصي يدفع أحد معجبيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح مقطع فيديو ظهور مثير للجدل النجمة اللبنانية إليسا متخفية ويحيط بها عدد من الأشخاص، وفي الأثناء هاجم حارسها الشخصي أحد معجبيها الذي حاول الاقتراب منها.



وأظهر مقطع الفيديو النجمة إليسا وهي ترتدي “جاكيت أسود” فوق فستان سهرة، ويحيط بها عدد من الأشخاص والحراس الشخصيين خلال دخولها إلى أحد المباني.





كما ظهر في المقطع حارس شخصي وهو يدفع أحد المعجبين بقوة أثناء محاولته الاقتراب من النجمة إليسا.