اتفرج- انت الان تتابع خبر من على السرير .. اتفرج ياسمين صبري تشارك جمهورها صورة غريبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهر في صور ياسمين صبري القط الخاص بها وهو مجود على سريرها، حيث ظهر هو وجزء من الكتاب تقرأه باللغة الإنجليزية، مما أثار إعجاب جمهورها

وكان أخر أعمال الفنانة المصرية هو مسلسل فرصة ثانية” والذي تم عرضه في 2020، حيث شاركها في العمل كلا من أحمد مجدي، وآيتن عامر، و هبة مجدي والفنان دياب، ومحمود البزاوي ومن إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفي جمال هشام