بنات طليقة أحمد الفيشاوى يخطفن الأنظار في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 11:25 صباحاً - نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى صورا لبناتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو احدث ظهور لهما.

وتلقت ندى الكامل عديد من التعليقات الايجابية على الصور حيث قال احد المتابعين قمرات بينما قال اخر كبروا واصبحوا جميلات".

ردت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام ، إذا ما كانت شعرت بالندم على شخص تركته قبل ذلك .

وقالت ندي الكامل : “ مش من النوع اللي بندم، لأني بكون قدمت طاقة وحب وصبر كتير، فلما بأمشي بكون مقتنعة مبندمش” .

فتحت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، باب الأسئلة لدي المتابعين لديها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وردت الفنانة ندي الكامل، علي متابع قال لها إنه سوف يعود إلي حبيبته بعد انتهاء عيد الحب، لترد عليه قائلة: "اعرف واحد بيعمل كده"، بينما ردت علي متابع أخر قال لها إنه اعترف لصديقته بإنه معجب بها ورفضته وظلا صديقان، إلا إنها قالت له أن من يرفضه عليه أن يتركه ويغادر.