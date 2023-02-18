منى زكي تواصل تصوير مسلسل «تحت الوصاية» لعرضه في موسم رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 10:27 مساءً - تشارك الفنانة منى زكي خلال الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل «تحت الوصاية»، والذي تعود من خلاله إلى الدراما الرمضانية، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «لعبة نيوتن» رمضان 2021.

- مسلسل «تحت الوصاية» ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة.

- تصوير معظم مشاهد المسلسل في محافظة دمياط.

- تجسد منى زكي خلال المسلسل شخصية جديدة، وهي أرملة تضطر إلى النزول للعمل بعد وفاة زوجهاـ وتعمل في الصيد وتتنكر في زي رجل.

مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم دياب ونسرين أمين وعلى الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير .

وانتهت منى زكي منذ فترة من تصوير فيلمها الجديد «القاهرة مكة» والذي لم يحدد حتى الآن موعد طرحة في دور العرض.

«القاهرة مكة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب منهم منى زكي أبرزهم، محمد ممدوح، ومحمد فراج، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وعارفة عبد الرسول، وسما إبراهيم وشادي ألفونس، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.