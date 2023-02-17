اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة تقديم دولارات وهدايا لـ محمد رمضان وأحمد السقا على تيك توك.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت هدايا ودولارات كثيرة على تيك توك وأصبح المشاهير يدخلون عليه، وأصبحا متابعة جميع مقاطع فيديو اللايف وتوفير لأصحابها هدايا مادية تدل على الاهتمام في كل مكان، وبشكل خاص لكل مشاهيره سواء من مصر أو خارجها.

انتحال شخصية محمد رمضان وأحمد السقا على تيك توك

وتوجد العديد من الأشياء الغريبة والتي ظهرت مؤخراً أن بعض الأشخاص ينتحلون بعض الصفات الخاصة بالمشاهير، أما من خلال تقنيات الفيديو الحديثة أو من خلال الاستعانة ببعض المقاطع الخاصة بهم للحصول على الهدايا، وأبرزها ظهور محمد رمضان وأخمد السقا من خلال لايف على تطبيق تيك توك وحصل كلاً منهم على الكثير من الهدايا والدولارات من جميع متابعيهم.

وكشف العديد من المتابعين عن مقاطع فيديو تدل على أن الشخصين اللذين ظهروا في الفيديو ليسوا محمد رمضان أو أحمد السقا ولكنهما شخصان انتحلوا صفتهما، وتابعت قائلة “ده كان لايف على تيك توك امبارح .. ودول مشاهدين بيبعتوا دولارات هدايا للنجوم اللي فيه، والمفاجأة، لا محمد رمضان ولا أحمد السقا هما اللي في اللايف، للأسف ده واحد عمل أكاونتات مزيفة للاثنين”.