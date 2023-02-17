اتفرج- انت الان تتابع خبر هند القحطاني تعاند قضاء الله بسبب الموت .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات السوشيال ميديا داخل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بعد ردها على سؤال لأحد متابعيها حول الموت.

وقام أحد متابعي هند القحطاني بتوجيه سال لها قائلاً ” عمرك فكرتي في الموت تمتين ايش بيكون وضع وضع أولادك.. بيردون السعودية ويعيشون الواقع؟ سؤال أفكر فيه كثير بحكم الموت الكثير.

من جانبها رد مشهورة السعودية قائلة أفكر في الموت الحين ولا أخاف من الموت ولا بموت الحين بموت بعدين، ليس من العدل أن أموت بدري.

وأضافت : لازم أعيش مثل سنوات العذاب والظلم بعيشها مرتين في سعادة وحرية واستقلالية وانطلاق، عندي إحساس قوي إني أعيش عمر طويل لأن الله ليس بظلام للعبيد,