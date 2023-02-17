خطوبة رضوى الشربيني حقيقة ولا إشاعة؟.. التفاصيل الكاملة

رياض - احمد صلاح - تداول عبر محركات البحث جوجل وصفحات السوشيال ميديا، أنباء عن خطوبة رضوى الشربيني، وتسأل المتابعين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، عن حقيقة ما تداول بشأن هذه الأخبار، وخلال السطور التالية سنتعرف على كل ما هو جديد.
خطوبة رضوى الشربيني حقيقة ولا إشاعة؟
أول رد من رضوى الشربيني على حطوبتها
تداول عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، عن خطوبة رضوى الشربيني التي تصدرت قائمة الترند في مصر، بعد قيام عدد كبير من جمهورها بالإشارة لها على صفحتها الشخصية، وإعلان خطوبتها على سبيل الدعابة، وهو ما أعجب “رضوى”.
وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني على خبر خطوبيتها، قائله: “محدش عزمني على خطوبتي ليه، الخطوبة رقم 1762”.
تبادلت التعليقات بين الإعلامية رضوى الشربيني ومتابعيها على صفحات السوشيال ميديا، حيث ظهرت العديد من المنشورات للرجال الذين يزعمون أنهم تمت خطبتهم على رضوى الشربيني، وأنها قبلت بالزواج منهم، وتفاعلت رضوى الشربيني مع كل المنشورات بالمزاح والضحك، ولكن لم تكتف بذلك فقط، ولكن أكدت أن كل هذا ليس حقيقي وأنها مازالت عزباء.
وكان أخر ظهور للإعلامية رضوى الشربيني عبر الفيسبوك، وجهت رسالة للسناجل في عيد الحب، قائله: “لكل السناجل فى عيد الحب.. عيد استقلال سعيد”.