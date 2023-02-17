اتفرج .. منة فضالي تطل على جمهورها بالروب الأبيض المثير

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تطل على جمهورها بالروب الأبيض المثيروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي خلال تواجدها في غرفتها، مرتدية روب شتوتي ناعم من اللون الأبيض بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

على جانب أخر تواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل جعفر العمدة الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2023 حيث يشاركها في البطولة كلا من محمد رمضان إيمان العاصي، زينة، إخراج محمد سامي.