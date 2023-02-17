اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده شوقت الجمهور للأعمال القادمة بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في داخل منزلها مرتدية هاي كول من اللون الأسود الضيق بالكامل بطريقة اثارت إعجاب الجمهور أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلقت على الفيديو قائلة يا جماعة زي ما نزلتلكم و انا بمضي مسلسل اخر الزمن لرمضان ٢٠٢٣ دلوقتي انا بعتزر امامكم عن المسلسل بسبب ضيق الوقت و ان شاء الله اشوفكم في اعمال تانية قريباً بحبكم جداً