اتفرج- انت الان تتابع خبر ماذا قالت دومينيك في ظهورها الأخير.. أبرز تصريحاتها بتحب المعاكسة بالمصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني كضيفة مع الإعلامي سعيد جميل على قناة القاهرة والناس الفضائية، والحلقة تحدثت عن النكد وكشفت عن رأيها في الرجل النكدي، وأيضاً البرامج التي تتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة وتأثيرها على المجتمع.

دومينيك تكشف أسرار عن الرجل السوري

والرجل النكدي هو حله الدلع والحنان وكتالوج الرجل عامة سهل كثيراً، والمعاكسة تحبها كثيراً باللهجة المصرية مثل “يا مهلبية.. سكر محلي محطوط على كريمة، بس مبحبش التحرش والمعاكسات الزيادة”، وتعاملها مع جميع جنسيات العالم وبالذات الرجالة والرجل اللبناني بيحب مامته أوي وهو ناعم وحنين.

وأما عن الرجل السوري فهو حبيب ورومانسي وممكن يحب 4 في وقت واحد ويقنعهم أنه بيحبهم، والسعودي كريم والكويتي خلاق ومبدع، والأمريكي صريح كثيراً والألماني أكثر شخصية بتحب تصرف، وتحدثت عن طريقة لبسها ومعاملتها مع غيرها، والرجل مصري بيعلي الست وبيرفع من شأنها وبيترجم حبه لها بمساعدتها، والرجل اللي بيعرف امرأتان على بعض هو خاين وواحدة كفاية عليه، وهي ضد تحريض على الست والرجل.