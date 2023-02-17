انت الان تتابع خبر من هي البلوجر سارة محمد؟.. فقدت بصرها في الحال تعرف على السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم البلوجر سارة محمد على كل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعدما تم الإعلان عن تعرضها إلى حادث شديد فقدت بسببه بصرها، ويريد الجميع حالياً معرفة السبب وراء ما حدث لها.

حادث البلوجر سارة محمد

وتعتبر البلوجر سارة محمد محمود من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعيش في الإسكندرية وتهتم كثيراً بمجال الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل، ويتابعها 102 ألف متابع على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وطبقاً لما انتشر أن البلوجر تعرضت إلى حادث مروع أثناء عودتها إلى المنزل ومعها خطيبها، وفقدت بصرها، وتعرضت إلى إطلاق النار وشديد من خلال مجهولين على الطريق الصحراوي وكان الغرض منها سرقة السيارة، وحدث هذا الحادث الأليم أثناء عودتها مع خطيبها إلى المنزل الساعة 10 مساءاً يوم الخميس الماضي، ونقلت هي وخطيبها للمستشفى الميري في الإسكندرية، والأطباء أكدوا على تعرضها لإصابات شديدة نتج عنها تجمع دموي ونزيف في المخ وفقدان بصرها في الحال، وهذا ما أثر عليها.