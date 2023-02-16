انت الان تتابع خبر حملة تبرعات تركية تجمع 6.1 مليارات دولار لمتضرري الزلزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجحت حملة تبرعات تركية بجمع أكثر من 6 مليارات دولار في غضون 7 ساعات لصالح المتضررين من الزلزال، وفق وكالة الأناضول.



وبثت 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا مساء الأربعاء، حملة مشتركة حملت اسم "تركيا قلب واحد" شارك فيها مشاهير أتراك لتقديم الحملة على الهواء مباشرة.



ولاقت الحملة التي بثتها قنوات وإذاعات في تركيا وأذربيجان وقبرص التركية، دعمًا واسعًا من رجال أعمال وشركات وساسة ورياضيين وممثلين.



وعلى مدار 7 ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 مليارًا و146 مليونًا و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار).



وفي مداخلة هاتفية، أثناء انطلاق الحملة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف إلى تشييد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.



وأضاف: "اعتبارًا من بداية آذار المقبل، سنضع حجر الأساس لـ30 ألف وحدة سكنية، وبذلك سنكون قد بدأنا إعادة إعمار المناطق المهدمة". (بترا)

