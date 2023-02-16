اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد ظهورها بخاتم زواج.. نوال الزغبي تحسم الجدل حول ارتباطها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول زواجها، بعد ظهورها الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدية خاتم زواج.حيث نشرت “نوال” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “لم ولن أتزوج!“.

لم ولن أتزوج! — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) February 15, 2023

يُذكر أن الفنانة نوال الزغبي كانت قد أثارت حالة من الجدل، إذ نشرت يوم عيد الحب صورة لها ظهرت فيها ممسكة بوردة ذهبية، وفي يدها اليسرى خاتم زواج، وهو ما جعل الكثير من المتابعون يتكهنون بزواجها الذي لم تعلن عنه بعد، ولذلك كتبت هذه التغريدة لتحسم بها هذا الجدل.

أغنية نوال الزغبي

وكانت أغنية “أنا مش بتساب” هي أحدث أغنية قدمتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إذ طرحتها بطريقة الفيديو كليب عبر منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”.

أغنية “أنا مش بتساب” من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.