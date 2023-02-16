اتفرج- انت الان تتابع خبر هدى المفتي تصدم جمهورها بإطلالة جريئة.. ومتابعون: افتكرناكي تارا عماد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة وصفها الكثير بالجريئة.حيث نشرت “هدى” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور لها، ظهرت فيها مرتدية بنطال أسود واسع وبدي ستوميك كشف عن جزء من بطنها، وربطت شعرها إلى الأعلى.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (من كثر الجمال مافي كومنت يعطيه حقه)، (قمري)، (افتكرناكي تارا عماد)، (هُدي الحب والباقي فوتشوب)، (إيه الجمدان ده)، (ما تبطلي تنزلي صور .. قلبي لا يتحمل)، (الحب كله).

فيلم هدى المفتي

يُذكر أن آخر عمل فني قدمته الفنانة هدى المفتي، كان فيلم “حظك اليوم” والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي أكتوبر 2022.

فيلم “حظك اليوم” بطولة كريم قاسم، هدى المفتي، طه دسوقي، مروان يونس، محمد المولي، شريف دسوقي، فاتن واصل، ندى أكرم، بسنت شوقي، وهو من تأليف أحمد البيلي، وإخراج أسامة عرابي.