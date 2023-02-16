اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أزمة شيرين عبد الوهاب الجديدة.. المحامي يزيح الستار عن تفاصيلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بالكشف عن تفاصيل خلافها القضائي مع شركة روتانا، وهي التي تنتج لها ألبوماتها في الفترة الأخيرة، وتعتبر من أبرز الأزمات التي تتعرض لها حالياً.

تسريبات ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد

وقال لطفي في مداخلة هاتفية ببرنامج إم بي سي تريند “روتانا رفعت قضية على شيرين عبد الوهاب بسبب أمرين، الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه معها وهو تقديم 9 أغان، والأمر الثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح للشركة”.

وأضاف قائلاً “الفنانة شيرين حريصة على التأكيد أنها أعدت ألبوم جديد يشمل تسع أغاني للشركة، ووجهت إنذار قضائي للشركة، ودعتها لتسلم الألبوم الجديد، واتخذت إجراء ضد الشركة التي سربت الأغاني، هذا التسريب تم دون علم شيرين عبدالوهاب وهي غير مسؤولة عنه”.واختتم قائلاً “موكلتي لم تقبض مليمًا واحدًا من الشركة التي سربت هذه الأغاني وموقفها جيد جدًا، وهي حريصة على احترام عقودها والقضية ستحسم لصالح شيرين عبدالوهاب والقضية مؤجلة لإعلام المنتج المنفذ وهي شركة أجنبية موجودة خارج مصر”.