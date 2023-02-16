وفاة نجمة هوليوود راكيل ولش عن عمر 82 عاما بعد صراع مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 12:29 مساءً - رحلت نجمة هوليوود راكيل ولش أمس عن 82 عاما بعد معاناة المرض.

وولدت ولش في شيكاغو بولاية إلينوي عام 1940، وذاعت شهرتها عقب أدائها في فيلم «مليون سنة قبل الميلاد»، إنتاج عام 1966.

ومثلت ويلش أمام عظماء هوليوود، مثل جيمس ستيوارت، وفرانك سيناترا، وجون هوستون، وبرت رينولدز.

وظهرت راكيل لأول مرة في منتصف الستينيات من القرن الماضي ، حيث لعبت أدوارًا تصدرت فيها العناوين في فيلم Fantastic Voyage و One One Million Years B.C.

واصلت دور البطولة في عشرات الأفلام ، بما في ذلك The Three Musketeers عام 1973 ، والذي فازت فيه بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي.