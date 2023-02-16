اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تنشر صورة دلع بالأسود المكشوف والمخرم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق تواجدها في مكان ما مرتدية توب من اللون الأسود المكشوف من منطقة العنق والمخرم بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة عيد حب سعيد علينا وبرسل باقات الورد والطمانينة لأهلنا واخواتنا في سوريا وتركيا وربنا يصبركم ويحفظكم

وعلق الجمهور على الصورة مثل كل سنة وانتى طيبة يا قمر. وحشتينى.