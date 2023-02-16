اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب الهجوم علي عمرو راضي.. بعد خطوبته على هدير النحاس في السينما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم البلوجر عمرو راضي في الساعات الأخيرة الماضية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهذا يأتي بعدما تقدم لخطبة حبيبته في السينما، وهذا ما أدى إلى آثار حالة من الجدل الكبير بين جميع رواد السوشيا ميديا على كل منصات التواصل الاجتماعي.

خطوبة عمرو راضي وحبيبته في السينما

وظهرت أراء رواد السوشيال ميديا وهي منقسمة حول تقدم عمرو راضي لخطبه هدير النحاس، وأيضاً عرض الزواج عليها في السينما، وهاجم الكثير من رواد السوشيال ميديا ما فعله راضي مع خطيبته، وأيضاً تفاعل مع الخطوبة الكثيرين ومع رومانسية راضي في عيد الحب.وأما عن التعليقات التي جاءت من قبل رواد السوشيال ميديا على تقدم راضي لخطبه حبيبته في السينما داخل أجواء رومانسية ومن أبرزها

اتمني اتحب في يوم من الايام زي الحب ده كده.

فيديو البلوجر عمرو راضي وخطيبته مهزليش شعره يعني مالكم كدا!!!

نفسي امسك البلوجرز كلهم من اول علي غزلان لحد عمرو راضي واخفي وجودهم من الحياة عشان والله بقي مضر بالصحة.

يعني هي ده كله مكنتش said yes يا أستاذ عمرو ؟ وآمال حضناك ليه ف الصور ! ده احنا بقييييينا ف لندن خلاص ضاع اسلامونا.